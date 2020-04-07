台灣口罩產能持續提升，口罩外交2.0即將上路。外交部亞太司司長葛葆萱今天表示，下一波的口罩捐贈將以向我們提出需求的新南向國家為主，數量總共超過一百萬片。此宣布一出，被網友噓爆：「送電鍋自己蒸」！

台灣口罩產能持續提升，口罩外交2.0即將上路。外交部亞太司司長葛葆萱今天表示，下一波的口罩捐贈將以向我們提出需求的新南向國家為主，數量總共超過一百萬片。

葛葆萱說，新南向有18個目標國，但是我們是向有提出需求的7到8個新南向國家做出回應，捐贈口罩數量將超過一百萬片。

對此，網友噓爆，並笑稱「送電鍋吧！」「送電鍋自己蒸」、「不恢復台灣市場交易，原來就是政府想用口罩做公關」、「行有餘力指的是14天10片嗎？」、「拿口罩替政策做面子？」、「可以只捐蒸過的口罩嗎？」、「台灣人表示：.....蒸香」、「難怪要時鐘親自蒸口罩，自己都不夠用，還有臉外送」、「可以捐給他們我們用電鍋蒸的二手口罩」！

(中時電子報)