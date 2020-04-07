據《朝鮮日報》6日報導，美國將於年內在駐韓美軍部署6架最新型偵察、攻擊無人機「灰鷹-ER」（Gray Eagle Extended Range，GE-ER）。新型灰鷹-ER較現有灰鷹飛行時間和武裝搭載量增加了50％左右，預料對朝偵察和打擊能力將大幅提升。

尤其，灰鷹-ER在戰時還可應用於剷除北韓領導層的作戰。今年1月，美軍炸死伊朗軍頭蘇萊曼尼時採用的就是「MQ-9死神」無人機攻擊。據悉，灰鷹-ER也可以執行類似的作戰任務。

與此同時，軍方還計劃配備針對西海海域中朝艦艇等的地對艦彈道飛彈誘導能力，因此無人機還可以起到某種「戰略攻擊武器」的作用。此舉被認為是對拒絕無核化談判的北韓領導層發出的直接警告。

灰鷹-ER是美國陸軍裝備的遠程中空長航時無人機，製造商為「通用原子航空系統公司」（General Atomics Aeronautical Systems Inc，GA-ASI）。

目前，美方在駐韓美軍全羅北道群山空軍基地部署了6架灰鷹（MQ-1C）。如果追加部署灰鷹-ER，無人機將增至12架。據熟悉駐韓美軍的消息人士稱：「據我所知，群山的灰鷹無人機中隊將於年內，最快在9月前後追加部署6架最新型灰鷹-ER無人機。」

2018年2月，駐韓美軍在群山空軍基地舉行了灰鷹中隊成立儀式，並階段性地引進了灰鷹無人機。原計劃在去年4月前引進12架灰鷹-ER並正式投入應用，但由於相關預算被挪用於建設墨西哥邊界牆，引進計劃隨之被推遲。

(中時 )