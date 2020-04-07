頭份后庄國小為防疫由學生製播短片。〔謝明俊攝〕

苗栗頭份國小首創小1新生報到改採線上報到。〔翻攝自臉書／謝明俊苗栗傳真〕

頭份后庄國小為防疫由學生製播短片，頭份市長羅雪珠也上去按讚。〔翻攝自羅雪珠臉書專頁／謝明俊苗栗傳真〕

國內疫情嚴峻，為防家長進入校園發生群聚感染，頭份國小創苗栗縣首例，今年小1新生報到改採線上或是電話報到，並從6日開始至5月1日止，頭份國小今年小1新生約有百人，除了防疫外，也免除家長往返奔波。另后庄國小為防疫，由同學自行製作防疫短片，贏得頭份市長羅雪珠按讚。

苗栗縣109學年度全縣各國小小1新生報到，日期定在5月1日，以往傳統的報到程序，都由家長帶著家中小1新生到校報到，填寫學生學籍資料，供學校建檔。

今年因應新冠肺炎疫情嚴峻，日前，中央流行疫情指揮中心已正式通令全國各級學校，嚴禁外人進入學校，苗栗縣政府教育處也隨即通令所屬各級學校執行，由於今年小1新生報到時間將近，頭份國小自行決定改變傳統小1新生報到方式，以配合防疫需要，成為苗栗縣首個實施小1新生線上報到措施的國小。

頭份國小指出，校方這項決定主要是避免大批家長進入校園，發生群聚感染可能。因此校方6日先在臉書上發布相關訊息，並同時貼上線上報到的學校電子信箱，供家長使用。

頭份國小表示，線上報到作業已從6日中午開始開放，時間將持續至5月1日止，報到時間增長，也方便家長不用擠在同一時間辦理報到，如果家長無法利用線上報到，也可直接撥打學校教務處電話連繫辦理。

而頭份后庄國小為防疫，停止校內各種集會群聚活動，校方為了讓學生維持互動，特別想出由各班同學輪流上陣，擔任校園小主播，製成短片上傳YOUTUBE，宣導校內各項資訊以及防疫小常識，效果相當好，也贏得頭份市長羅雪珠上去按讚，並主動聯結到市長臉書專頁上介紹。

(中時 )