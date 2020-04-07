樂斯科(6662)今日舉行線上直播業績發表會，未來將擴充代養實驗鼠的服務，及籌畫動物特殊服務，另外，考量東協市場關稅問題，計畫將在東南亞成立培育中心，就近提供實驗用鼠，擴大海外市場發展。面對新冠肺炎疫情，樂斯科指出，並沒有任何的影響性。

樂斯科說，公司自產21種品系的無特定病原(SPF)大小鼠，未來將擴充代養服務，另外，籌畫動物特殊服務，這是指疾病模式動物的開發，包括動物特殊服務實驗室與人源腫瘤異體移殖系統。樂斯科將積極強化海外的擴展，去年在越南及菲律賓皆有新設代理商，由於台灣未加入東協市場，所以會面臨關稅問題，降低競爭力，樂斯科計畫在東南亞直接設置培育中心供給當地的市場需求，希望讓價值鏈可以提高。

樂斯科指出，現前的疫情需要很多動物做實驗，推升實驗鼠的市場需求，另外，隨著經濟成長海外新興市場需求也會增加，預期因疫情的關係，新興市場對生技期待將會比原本的步伐將加快，也會增加市場的需求。另外，台灣政府對生技十分支持，生技產業鏈分工化，對樂斯科發展都是好的機會。

(時報資訊)