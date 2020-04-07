台南市安定區長李佳隆6日晚間酒後駕駛公務車輛肇事，台南市長黃偉哲得知後甚表震怒，已將李調任非主管職，至於公共危險罪嫌，正由市警局調查偵辦中。

據了解，李佳隆6日傍晩於永康區中山南路與黃姓女重機車駕駛發生交通事故，台南市警察局永康分局永信派出所獲報派員前往處理，對李佳隆進行酒測，酒精濃度達0.16mg／l。

黃偉哲表示，每次道安會報及相關場合，他一再重申，為了你我安全，呼籲大家酒後不開車，尤其公教同仁更應以身做則，如果酒駕肇事，絕不寛貸。

台南市民政局長顏振標表示，李佳隆酒後駕駛公務車輛肇事，另會在調查完整後，依公務員懲戒法，移付懲戒。

李佳隆曾任玉井區長、左鎮區長，去年4月15日調任安定區長，李佳隆在玉井區長任內曾因望明綠色隧道芒果樹被「剃光頭」事件被處分，如今再傳出酒駕肇事，讓人感到遺憾。

警語：禁止酒駕，開車不喝酒，安全有保障

(中時 )