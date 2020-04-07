因應疫情，勞動部日前推出無一定雇主自營作業者每月1萬元現金補貼方案。勞動部長許銘春表示，相關人員以住宿及餐飲從業人員、批發及零售業、運輸倉儲業、藝術娛樂及休閒服務業等4大行業為主，共有133萬人，這些人將可一次領到3萬元。

許銘春下午在行政院記者會中表示，勞動部紓困第二階段的重點，包括300億元現金補貼及勞工貸款，其中300億現金補貼是針對無一定雇主自營作業者補助，共有發放的三原則，也就是排富、不重復領補貼、弱勢優先。目前規劃2018年未達課稅標準，有在職業工會投保且投保薪資在24000元以下者，將給每月現金一萬元，一共補助3萬元。

她說，這類人共有133萬5061人，佔職業工會投保總人數6成5，主要包括住宿及餐飲從業人員119327人、批發及零售業70396人、 運輸倉儲業有106599人、及藝術娛樂及休閒服務業有35433人。由於這4大行業因肺炎疫情受衝擊重，所以應該以這些衝擊大列優先協助對象，協助穩住生活。

許銘春並說，薪資補貼在預算通過就是一次發3個月，每個申請者可獲得3萬元。

(中時 )