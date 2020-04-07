訊聯生技（1784）舉行線上直播業績發表會。訊聯表示，細胞治療應用需求升溫，連帶推升成人脂肪幹細胞、免疫細胞業務成長翻倍，2019年業務年成長191.25％。今年繼美國藥廠委託後，細胞委託研究/製造業務也有歐洲藥廠洽詢，有利擴大海外輸出能量，搭配順利取得化妝品製造GMP查廠認證，營運蓄勢更上層樓。

訊聯總經理劉天來指出，近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求也增加；今年細胞製備/代工的商機有機會呈現兩位數增長。

另因新冠肺炎肆虐全球，間質幹細胞（MSC）的臨床應用加速；近期馬來西亞、日本、越南、巴拿馬等地，積極尋求提供間質幹細胞協助治療肺損傷的可能性。面對疫情嚴峻，將以台灣優先為前提，目前建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用。

高齡化浪潮，慢性病、癌症、退化性關節炎、骨質疏鬆症等發病率攀升，再生醫學成為許多國家重點扶植領域。據Trends Market Research報告指出，全球組織工程及再生醫療市場預計2023年將達到1,099億美元，2018年到2023年複合年增長率（CAGR）為34.8％。

劉天來認為，近期新冠肺炎肆虐全球，更將催化間質幹細胞（MSC）的臨床應用加速、以幹細胞做為臨床測試的需求增加。訊聯具備執行4次經過GTP（人體細胞組織優良操作規範）訪查臨床案件的優勢，細胞製備/代工的商機有機會呈現兩位數百分比成長。

在疫苗和特效藥研發前，國際使用間質幹細胞治療新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、各種肺損傷的臨床研究，至少已達10件。澳洲再生醫學公司Mesoblast也申請在澳洲、歐、美及中國使用間質幹細胞投入治療COVID-19引起的ARDS。

此外，疫情提高民眾預防保健的意識，臍帶血含有零歲的多樣免疫細胞，預留免疫細胞多樣性。越多父母為孩子留下臍帶間質幹細胞和臍帶血，占第一季新生兒幹細胞服務44％。

(工商 )