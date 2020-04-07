台中捷運綠線力拚今年底通車！台中市長盧秀燕7日前往捷運文心森林公園站，視察首次曝光的站體內部及車廂設備，可看到沿線站體採「輕巧、簡明、通透」三大設計原則，車廂內裝也呼應輕簡設計，打造粉綠色一般座椅及粉紅色博愛座，可愛繽紛的馬卡龍色，象徵台中的活力與溫暖，期盼讓乘客在候車及乘車過程中，享有更溫馨舒適的感受。

台中捷運公司董事長林志盈說，中捷自今年2月3日接管全線18個車站及路軌後，積極展開各項設備操作、模擬演練及班距測試等密集訓練，列車運行測試從2月的每15分鐘一班，3月縮短為8分鐘，4月起推進到正式營運班距「尖峰5分鐘一班、離峰8分鐘一班」測試，預定5月底可進行穩定性測試；若測試順利，可望8月報請市府初勘、履勘，力拚年底前正式通車。

未來從台中北屯至台中高鐵站，捷運車程約莫32分鐘上下，可替通勤族節省許多時間成本。對於民眾最關心的中捷票價，林志盈表示，運價費率3月31日經市府市政會議審查通過為前5公里內20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元，將送請市議會審議通過後公告實施，後續將針對不同客群推出旅遊票、定期票、常客回饋計畫等，以符合乘客需求。

盧秀燕透露，捷運綠線今年底即將完工通車，現正進行最後的整備、測試及訓練等工作，7日開箱的文心森林公園站，位在公園內，民眾搭車時像是「在樹海上行走」，加上車廂特別加高、加寬，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適，配上粉紅、粉綠的馬卡龍色座椅，讓民眾搭乘時不但感到安全快捷，風景更是賞心悅目，有夢幻浪漫的感受。

此外，盧秀燕也首次透露捷運綠線站名編號小巧思，她指出，捷運綠線是台中市第一條捷運，車站編號從103a北屯總站，至119台中高鐵站，空下編號101及102將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位於台灣大道上的捷運藍線編號將以2開頭，捷運橘線則以3開頭編碼，讓民眾容易識別。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線有18個車站，整體設計以「迅捷綠軸、樂活台中」為主軸，因全線高架化，站體以「輕巧、簡明、通透」為三大設計原則，每個車站再結合在地特色設計不同意象；其中，文心森林公園站的建築造型以「圓點」為設計主題，呼應周邊圓滿戶外劇場熱鬧的都市氛圍與多元豐沛的節慶熱力。

葉昭甫認為，台中捷運綠線為中運量鋼軌無人駕駛系統，每列有2節車廂，單側配有10扇門，可縮短乘客上下車時間，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動，能更有效率服務眾多乘客。另外，每節車廂車長22.17公尺，寬2.98公尺，高3.78公尺，每列車載客量可達536人，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適。

葉昭甫也特別介紹中捷車廂最亮眼吸睛的座椅，馬卡龍色的粉紅色與粉綠色，配色清新自然，也能提亮整個車廂空間。他表示，同樣是搭捷運，中捷希望讓乘客在候車及乘車過程中，能有更溫馨舒適的感受。

盧秀燕7日前往捷運文心森林公園站視察車站設備，在台中市交通局長葉昭甫及台中捷運公司董事長林志盈陪同解說下，與市議員劉士州一同操作售票機及閘門進出系統，並進入捷運車廂內體驗。

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