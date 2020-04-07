台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會兩大不動產龍頭公會，因應新冠肺炎疫情升高，以及營建業面臨嚴重缺料、缺工危機，聯手建請台中市都發局將建築執照延長期限案，已獲得台中市府的善意回應！自即日起，已領得建造執照或雜項執照、且目前仍為有效之建築案，准予建照自動展延2年，讓台中建築業者大大鬆了一口氣！台中市也成為繼新北市、高雄、新竹、桃園之後，全台第五個通過建照自動展延的縣市。

台中市府都發局今（7）日正式發函指出，依據「建築法」第53條第3項及「台中市建築管理自治條例」第26條第2項規定辦理，凡建築物於109年1/23至109年12/31期間領得台中市建造執照或雜項執照（以執照核發日期為準）者，或建造執照至109年1/22仍為有效者，其建築期限除得依建築法第53條規定，得申請展期1年，並以1次為限外，准其自動延長建築期限2年，無須另行申請；惟經台中市府勒令停工且未經同意復工者，不得適用。

台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，受到疫情衝擊，造成許多中國或東南亞進口的營建業物料供應短缺，現已造成砂、石、水泥製品、瓷磚等營建材料無法正常供應或是價格高漲，營建勞力不足及技術性勞工短缺，導致營建工程延宕或停頓。

王至亮強調，經過台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會連袂向台中市都發局爭取，將已領得建造執照或雜項執照、且目前仍為有效之建築案，建請酌予將建築期限延長，協助營建產業度過難關。

如今獲得中市府善意的回應，王至亮認為，大台中建築同業可因應市場機制重新調整進場時機，預估至少會有一成以上的新建案，將因此暫緩進場或觀望，讓台中整體推案量適度降溫、其實也有助於紓解缺料與缺工問題。

(工商 )