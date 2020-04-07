倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高走高，終場上漲177.65點，漲幅1.81％，收在9,996.39點，櫃買指數亦同步強彈，終場走揚2.36點，漲幅1.95％，以123.12點作收。三大法人方面，外資續買34.09億元，投信續買19.36億元，自營商續買9.82億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼291口多單，累計淨多單部位為45,860口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情尚未停歇，但隨各國政府及央行陸續祭出救市計劃，加上沙俄僵局有解，國際油價回穩，以及VIX恐慌指數連13日回落，種種跡象都有利於股市延續此波反彈行情。

台股自3月19日8,523點觸底反彈以來，至7日上漲至10,039點為止，足足已反彈1,516點，展望後市，大盤雖離萬點關卡近在咫尺，但月線及季線等中期均線持續下滑壓抑，不排除有多頭回馬槍，再一次回測支撐的可能，但只要疫情沒有出現「不可控」的情況，若有拉回，預期於9,500點至9,650點附近也將有撐，逢低偏多策略無須改變。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，體溫量測需求強勁，股價連兩日攻上漲停板，預期後市只要量價不失控，且未出現爆量不漲，再創新高的機會仍可期待。

除相關防疫概念股及伺服器概念股維持高檔表現外，包括國巨、華新科、奇力新、南亞科、威剛、旺宏、群聯、華通、正崴、京鼎、牧德、瑞耘、宏捷科、全新、力致、雙鴻、原相、雍智科、精材及訊芯-KY等個股7日也接續大漲，顯見多頭人氣陸續歸隊下，只要類股與個股間維持良性輪動輪漲的態勢，短線的震盪倒也不必過度擔心，只要選對趨勢、產業及股票，獲利自然可期。

(工商 )