永誠國際投顧分析師李忠興認為，本周宜聚焦3月營收逆勢崛起的個股，尤以防疫概念股為首選。個股方面，本周納入投資組合的熱映，耳溫槍出貨暢旺，3月營收再創歷史新高，月增63.44％，年增238.56％，為防疫概念指標股。

他指出，義大利新增確診病例創下三周來最低，紐約州新增死亡數字也自高檔拉回，歐美等全球幾個疫情最嚴重的地區，都出現新增病例成長放緩的跡象，激勵美股四大指數6日強彈，費半大漲逾10％，道瓊、NASDAQ與S&P500都有7％以上的漲幅。

不過，由於亞股6日已提前反應，7日漲幅不如美股，台股開高後震盪收高，站回下壓的月線，並一度挑戰萬點，尾盤雖未能成功守穩，但因下午道瓊電子盤續強，台指期夜盤大漲逾百點，預期8日應有機會站上。

台股自低檔反彈超過1,500點，指數已接近3月13日的水位，但當日融資餘額1,151億元，4月7日融資僅932億元，指數位階相當，融資卻減少近220億元，顯示絕大多數投資人未能跟上。從籌碼的角度而言，反倒有助於大盤持續攻高。

(工商 )