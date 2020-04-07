啟發投顧分析師楊基政指出，國際股市止跌回穩，國安基金穩盤奏效，台股持續壓縮整理，反覆打底及擴底當中，盤面類股輪流反彈，短線切勿追高殺低，指數反彈至中期均線位置，建議先行出場。個股方面，本周納入投資組合的系統電，短線經歷跌深後，深具強彈潛力。

操作方面，近期宜掌握類股輪動節奏，尤其搶反彈手腳要快、見好就收，隨著3月營收陸續揭曉，可留意營收逆勢出現大幅成長者，後續有機會扮演反攻先鋒部隊。

(工商 )