逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:332020/04/07 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，國際股市止跌回穩，國安基金穩盤奏效，台股持續壓縮整理，反覆打底及擴底當中，盤面類股輪流反彈，短線切勿追高殺低，指數反彈至中期均線位置，建議先行出場。個股方面，本周納入投資組合的系統電，短線經歷跌深後，深具強彈潛力。 操作方面，近期宜掌握類股輪動節奏，尤其搶反彈手腳要快、見好就收，隨著3月營收陸續揭曉，可留意營收逆勢出現大幅成長者，後續有機會扮演反攻先鋒部隊。 (工商 ) #啟發投顧分析師楊基政 #短線 #逐洞賽 #國際股市 #止跌回穩 也許您會感興趣 推薦閱讀 辦理私募增資 有望跌深反彈 系統電友達 擁題材 04:092020/04/05 產業特刊 玉山金 短線守穩周線 04:092020/04/05 證券．權證 堤維西 短線可望續強 04:092020/04/05 證券．權證 星座理財(4月6日～4月10日)－獅子座（7月23日～8月23日） 投資求財 短線區間 04:092020/04/05 投資理財 操盤心法－上市櫃公司3月營收 本周關注焦點 04:102020/04/06 證券．權證 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:492020/04/06 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:492020/04/06 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:502020/04/06 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:502020/04/06 財經 台幣熱錢轉升 短線台股偏多看待 16:442020/04/07 財經 財經熱門新聞 沙、俄聯手狙擊 美頁岩油商靠什麼撐下去？ - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 張國煒大學同學董俊毅家族投資星宇5億 成為第一家企業股東 - 財經 - 工商 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 川普恐斷華為供貨命脈 半導體業怕爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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