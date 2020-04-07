中國外匯存底連跌兩月，遜於市場預期。中國人民銀行7日公布，3月外匯存底30,606.33億美元，較2月減少460.85億美元，為2016年11月以來最大單月跌幅。

3月底黃金儲備6,264萬盎司，與上月持平。

大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，截至3月底外匯存底規模較年初下降473億美元，降幅為1.5％。

她解釋，3月外匯存底，主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模有所下降。

她預計受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。隨著中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，企業復工復產明顯加快，國內實體經濟正在逐步恢復和改善，中國經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

(工商 )