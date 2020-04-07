「以前A片現場很亂的！」AV男優清水健接受「日刊SPA!」時透露，AV這一行喜歡用剛畢業的新人，對於有意願當AV男優的人來說，這一行入門門檻低也是事實。他表示，早年這一行挺亂七八糟的，認真把A片當工作，鍛鍊身體、管理健康、考慮如何拍攝走位的AV男優不多，甚至有AV男優直接全裸就到拍片現場，被問為何沒穿衣時，還若無其事的說：「早上一醒來，就發現自己在歌舞伎町的垃圾場，而且衣服也不見了，所以只好這樣來拍片了。」

拍了無數AV的清水健指出，「做愛時激烈加倍努力就好了！」是常聽到的說法，卻不全然正確，但像這樣囫圇吞棗深信的人蠻多的。他表示，有些事不是努力就好，他在和AV女優的交手過程中，會與女優眼神交會，留意女優的眼神反應，這是是很重要的，「女人興奮時，她的眼和手會表現出來，會抓住對方，像相撲摔角一樣。」

清水健家常在家自修。（圖／翻自清水健twitter）

他認為，AV男優也是運動員！好的選手會決定什麼時候用什麼姿勢，面對不同的對象，身體要知道如何施力；做愛做的事是否能做的好，其中一個指標是「肩不能動」，採用正常位時，「肩不動腰動」是比較理想的姿勢，身體的移動重心、平衡愈好，才是正確使用身體的方式。

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(中時電子報)