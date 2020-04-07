出道至今拍了超過一萬部AV的AV男優清水健，近日因為出新書《AV男優しみけん仕事論0.01極薄！（AV男優清水健0.01超薄工作論）》，接受「日刊SPA!」的專訪，他解釋書名中的0.01是他的工作原則、人生座右銘，亦即「如果能做到100人中99人不做的事，就能成為那一％的人」！

在訪問中，他說社會風氣漸漸開放後，相較5年前他還有點擔心後進的年輕男優太少，現在願意當男優的人數增加許多，年輕男優雖然增加，但在老手男優減少引退下，整體業界的男優數量和5年前相比差不多，還是維持在70人上下。他認為目前從業的男優人數剛剛好，因為男優太多，互搶工作的情形下，一旦拍片機會減少，對下體的勃起反而不好，因為就跟馬車的馬要工作一樣，定期有拍片有工作的話，臨場發射也會順利一些。

由於不同男優的行情不同，清水健透露，業界中，一次發射要價5萬日圓以上（約1.34萬元台幣）的「TOP AV男優」約10人，一發3萬日圓以上（約8396元台幣）的「印花 AV男優」約30人，一發2萬日圓（約5598元台幣）的「AV男優」約30人。這當中，頂級男優月入100~180萬日圓（約28萬～50萬元台幣），甚至也有月入200萬日圓以上的人（約55萬元台幣）。「TOP AV男優」的好處還包括可以要求和外貌亮麗的單體女優拍出道片，或是拍多人雜交片時，擁有現場指揮權。

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(中時電子報)