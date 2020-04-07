台南市社會局繼去年在佳里區、中西區成立實物愛心銀行後，今年度運用公益彩券盈餘分配基金經費，在新營區南瀛綠都心地下室，建置第3家實物銀行實體店面，6日正式啟用，未來3家實物銀行服務範圍擴及整個大台南地區，包括急難家庭、低收入家庭及邊緣戶都能申請。

市長黃偉哲表示，實物銀行實體店面就像是社區的「柑仔店」，把愛心物資結合社會褔利，透過實物銀行轉送給有需要的民眾，並採用超商的「開架式」置物架，展示各種食品及民生物品，弱勢民眾可依個人需求挑選合適物資，也讓社會物資不至於被浪費。

社會局指出，只要是設籍或實際居住在台南市，且有物資需求的弱勢民眾，就能持身分證明等文件到各實物銀行提出申請，由社工進行評估後，符合領取愛心物資的受助者就能核給點數額度，受助者依點數兌換等值物資，新營區的溪北分行還有「行動物資專車」，定期到偏鄉地區宣導，現場受理申請。

社團法人台灣普力關懷協會承辦的溪北分行內還設有閱讀區及DIY體驗區，讓弱勢民眾也能有休閒空間，目前服務時間為每周二、三、五上午9到12時及下午2到5時；每周四、六則是上午9到12時，提供白米、麵條、沙拉油、尿布、各式罐頭及乾糧等愛心物資等，若有捐贈需求者可聯繫實物愛心銀行溪北分行（06）6325535或南市社會局社會救助科（06）2995686洽詢。

(中時 )