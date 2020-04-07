新冠肺炎肆虐全球，民眾紛紛戴上口罩防止感染，但有一份最新研究竟然指出，無論是醫療用的3層口罩或是棉口罩都無法有效過濾病毒，這樣的研究結果顛覆了一般人的認知。但這項研究並沒有使用N95口罩來做實驗。

美國醫學期刊《內科學年刊》近日刊登了一項研究，南韓首爾的兩間醫院找來4名新冠肺炎的患者，讓患者待在負壓隔離室內，並讓病患戴上可拋棄的醫療用3層口罩、牙科口罩以及可重複使用的100%棉口罩。

研究人員將培養皿放置在距離病患嘴巴20公分處，並請患者咳嗽5次，沒想到，實驗結果顯示，感染者戴上醫療口罩或棉口罩的口罩咳嗽期間，也不能有效過濾病毒。

研究當中值得注意的是，口罩外層的污染竟大於內層，雖然研究人員猜測可能是因為病毒從口罩邊緣外洩，或者病患在用力咳嗽期間使病毒從內部滲透出來，但實驗報告並沒有證據能確定是否真的與「患者咳嗽力道」或「病毒顆粒大小」等原因相關，照觀察的結果來看，觸摸過口罩表面後洗手十分重要，且口罩無法有效過濾掉病毒，已經顛覆了人們的認知。

(中時電子報)