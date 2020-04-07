新冠肺炎紓困，勞動部已將今年畢業的新鮮人納入，擬推出補助企業每月12k方案，只要僱用畢業生，就可獲12個月的補助。

勞動部長許銘春說，「安穩青年就業方案」還在草擬中。主要是針對今年畢業出入職場青年，提供穩定就業措施，共編了60億元，預計協助6萬名進入職場青年，是要讓雇主願意僱用新進年輕人，所以是補助企業，補助12000元，共12個月。

但勞動部強調，這部分方案還在規劃中。

(中時 )