雇主用今年畢業生 每月可獲12k共1年補助 18:012020/04/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老闆雇今年畢業生可望獲補助(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎紓困，勞動部已將今年畢業的新鮮人納入，擬推出補助企業每月12k方案，只要僱用畢業生，就可獲12個月的補助。 勞動部長許銘春說，「安穩青年就業方案」還在草擬中。主要是針對今年畢業出入職場青年，提供穩定就業措施，共編了60億元，預計協助6萬名進入職場青年，是要讓雇主願意僱用新進年輕人，所以是補助企業，補助12000元，共12個月。 但勞動部強調，這部分方案還在規劃中。 (中時 ) #畢業生 #12K #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 德國新冠肺炎死亡率低於歐洲鄰國 22:072020/04/06 國際 鍾南山：新冠病毒像天花 將來要靠疫苗解決 21:002020/04/06 兩岸 全球只有6國 沒有新冠肺炎確診病例 22:412020/04/06 國際 美媒專訪談論新冠肺炎 比爾．蓋茲讚揚「台灣是防疫模範」 22:552020/04/06 國際 《哈利波特》作者羅琳自稱 染新冠病毒已痊癒 23:032020/04/06 國際 空港醫院 投用核酸檢測實驗室 04:102020/04/07 焦點新聞 政治熱門新聞 黃偉哲轟中央：亂槍打鳥！網反應竟一面倒… - 政治 空拍曝光！韓當市長後 高雄這地方居然變了 - 政治 高市選委會宣布 罷韓二階連署過關 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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