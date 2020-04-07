新冠肺炎來勢洶洶，近來政府也呼籲大家不要「趴趴走」，盡可能宅在家，直播平台17 Media 力邀醫界權威們前來分享各項防疫小知識，豐富多樣的內容讓民眾不用出門也可在家安心防疫；此外抗疫期間許多民眾皆在家自主健康管理降低傳播風險；同時為因應停課問題，更為此次疫情開發出教學專用的直播系統，即日起提供與各大專院校及各級教育機構使用

為滿足民眾掌握疫情資訊的需求，17 Media 力邀醫界的意見領袖們前來分享各項防疫小知識，包含心外科專家「俠醫」楊智鈞解析疫情走向、致力於衛教影片創作的醫師-蒼藍鴿分享衛教保健知識、自然醫學諮詢師-Emily愛美麗分享照顧腸道健康以增強免疫力的保養知識以及皮膚科醫師陳昱璁分享在戴口罩同時正確作好臉部的清潔與保養，預防青春痘、酒糟肌和皮膚炎的發作，結合醫學專業知識與即時互動概念，讓在家看播的用戶也可隨時了解最新疫情動態。

同時為了提供用戶更廣泛的新知，17 Media 也邀請各領域專業講師上線開播，包括：開設超過百堂課程的口語訓練專家依柔分享有效溝通技巧、台灣師範大學表演所所長夏學理所發起的「防疫總動員，大家《藝》起來」系列網路課程，在超前部署的理念下，也和17直播獨家合作從心靈層次防疫，以免付費的方式，提供最精緻的課程享受。

為因應防疫期間的學習需求，17 Media 特開發出教育專用直播平台，除了強大的零延遲技術可讓教師們輕鬆一鍵開教，也具有簽到點名功能可立即得知出席狀況，更能依據學生的學習情形，即時給予適當的反饋或指派課後作業，也可設定下次開播公告預告未來課程時間。

同時學生也可利用直播中高互動性的特質即時在課堂內發問，下課後更可使用精彩回顧功能隨時上線複習，讓居家學生可與教師、同學同步上課，讓孩子的學習隨時保持最高動能。

「課程資訊 《防疫總動員》大家【藝】起來！」

● 課程日期：每週一至週六 下午6:00起

(中時電子報)