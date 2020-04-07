北市副市長黃珊珊7日宣布，防疫期間，民眾要洽公只能在1、2樓，並請先跟要洽公的局處同仁預約，同仁會下到1、2樓，這2周會比較嚴格，避免民眾直接到2樓以上各局處辦公室；另外北市的4大批發市場，農產、漁產、畜產與花市，以及公有市場，均全面戴口罩、量體溫。

黃珊珊說，祕書長薛春明已先針對各樓層做管制，防疫期間1、2樓是民眾洽公場所，相關研議會再公告；另外中央公布11處景點後，市府7日中午調查完畢，北市府共有320多人去了，其中市政大樓有68人、府外200多人，有要求列管並自主健康管理。

黃說，同仁上班要全天戴口罩、洗手，並保持社交安全距離，去過11處景點的68名府內同仁，可請人代理參與必要性會議，有不舒服就居家辦公，府外同仁也一樣；即日起，4大批發公司也全面要求戴口罩，公有市場9日開始管制民眾量體溫、戴口罩。

產發局長林崇傑說，市場防疫比較容易，但商圈及夜市是開放場所，市府有不斷呼籲攤商需自我管理，但因要用封閉式的防疫措施有困難，市府會在各路口加強宣導。

黃珊珊說，商圈的自治會會進行防疫措施的調整，因為若不安全的話，才會沒客人，愈安全才有客人，市府會輔導分流及保持安全社交距離，但無法強制性致行，像北捷已強制限制要戴口罩，但還是有民眾跑給人追，目前商圈夜市在法規上沒罰則，只能勸導。

她提到，要有強制權，必須有執法的程序正當性，以及中央的授權，不是很瀟灑地說強制就強制，像在北捷沒戴口罩，捷運人員要先去勸導，才能給捷運警察寫資料，再報到衛生局調影片，證明違規才能罰，但可能還有後續訴願，過程很長。

她強調，台北市民有水準的，應了解去夜市有風險，她希望市民可以買回家或到小公園去吃，別面對面接觸，若要強制處罰，會花很多人力物力等成本。

(中時 )