江啟臣一行人與台中市議會黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華等，近20位黨籍議員一起高喊「國民黨加油！加油！」（陳世宗攝）

國民黨主席江啟臣7日下午到台中市議會拜訪國民黨團議員，聽取地方各界意見語建言。江啟臣指出，國民黨組織改革一定會遇到困難，但他會克服困難繼續向前；對於台中市民最關心的空汙問題，國民黨也會持續在中央用力，跟市民站在一起反空汙。

國民黨主席江啟臣7日下午到台中市議會拜訪國民黨團，陪同有秘書長李乾龍、副秘書長顏寬恆、立委馬文君等，他們與台中市議會黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華等近20位黨籍議員，一起高喊「國民黨加油！加油！」

江啟臣指出，「很高興回到自己的家鄉」，他上任後即展開基層拜訪，要跑遍15個國民黨執政的縣市，並聽取地方各界意見，因為他要落實競選主席時的承諾，推動組織改革，讓基層更厚實；唯有落實基層實力，再配合組織改革才能面對挑戰，爭取民眾的認同。

江啟臣說，改革會遇到困難，改革不是「切割」人，而是切割不好的做事方式和制度，他會透過溝通、說明、聆聽及說服等方式來推動改革；國民黨中常會已提出4個改革小組名單，將就重要議題進行討論，預計5月底會有具體結論。

媒體詢問有關台中市政府制定施行的「生煤自治條例」，遭到行政院指為無效，市府要求大法官釋憲一事。江啟臣席說，國民黨與市府充分合作，黨藉立委在立法院要求排定一些相關議程強烈質詢；立法院法制局日前也提出解釋，中央不該推翻地方自治條例更嚴格的規定，市府在法理上是站得住腳的。

江啟臣強調，國民黨與市府在這件事上一定會跟市民站在一起繼續努力。針對目前防疫工作及地方紓困等，他藉此機會來聽取地方各界意見，以便進一步在中央反映民情，向執政者提出更好的建言並進行監督。

(中時 )