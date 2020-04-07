陳翁「巡田水」割草，手腳無力滑落大排水溝邊坡，邊坡陡峭，老翁無法自己爬上來，大雨欲來，情勢危急。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

陳翁滑落大排水溝邊坡，消防隊架梯子，將陳翁背了上來。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市南屯一位高齡81歲的陳姓老翁日前「巡田水」不小心滑落同安坑厝幹線排水溝邊坡，台中市警局第四分局春社派出所員警獲報，觀察老翁似無大礙，僅擦傷，但天晚又即將下大雨，時間緊急，經通報消防人員架梯，將老翁背了起來，即時化解危機。

陳姓老翁日前傍晚17時20分被民眾發現跌坐在南屯區台貿路段同安坑厝幹線排水溝的邊坡上，情況狼狽，由於邊坡陡峭，陳翁無法自行爬上來，春社派出所所長江松泳、警員陳嘉瑤及粘為淞獲報馳援，目視陳翁四無大礙，僅些許擦傷，不過天色近晚，又有大雨欲來的景象，若下大雨，大排水溝水勢必高漲，情勢危急。

消防人員到場，立即架梯子下到溪底，將陳翁背了上來，所幸陳翁戴了安全帽，才沒傷到頭部，僅身上擦傷，幸運的是，陳翁才被救上岸，大雨就稀哩嘩拉的下了起來，員警直呼好險！在下雨前及時救起，才沒釀成大禍！

員警利用陳翁手機聯繫到其兒子到場，其兒子又氣又擔心的嘮叨「爸爸，就跟你說過不要這麼急！也不看看天氣狀況怎麼樣！」家屬表示其父親個性固執又有失智，因為以前也租在大排水溝旁，他可能以為下面是他的田，要下去割草，沒想到年邁手腳無力，才滑落到水溝裡。

(中時 )