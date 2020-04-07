受到新冠肺炎疫情影響，體育署宣布全中運、全大運與身心障礙運動會全部暫停，對於國高中應屆畢業生改辦甄試賽，但HBL、SBL以及國中棒球聯賽依舊照打，讓不少基層教練心聲怨氣，紛紛跳出來砲轟，認為政府的兩面做法有欠公允，然而體育署決定必須等到疫情獲得控制後兩個月才能舉辦，目前看來全中運最終被取消的可能性極高，最大受害者將是清寒的優秀選手。

全中運不但是國高中應屆畢業生的另一個升學管道，同時也是地方縣市政府獎勵所有學生、教練和學校的一個方法，在全中運奪金的選手可獲得獎金，甚至還有些縣市還另設訓練補助辦法，讓優秀選手每個月可以拿到些許金額當作零用金，尤其是對於偏鄉清寒家庭的學生，這筆錢就相當重要了。

以台北市為例，全中運金牌選手可獲得2.4萬、銀牌1.2萬、銅牌9千元，體育局提供金牌選手每個月9千元培訓金，銀牌和銅牌各3千元，在全中運奪金的選手未來一年可拿到13.2萬元；新北市給在全中運奪冠的選手4萬、銀牌2萬、銅牌1萬，金牌選手另可獲得8萬元訓練補助金、銀牌4萬、銅牌1萬。台中市與新竹市給的冠軍獎金各5萬，銀牌3萬，高雄市給的冠軍獎金2萬，但都沒有訓練補助金。

不少基層教練認為體育署和屏東縣長為了害怕新冠肺炎發生群聚感染而暫停舉辦全中運，但為什麼HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽、國中棒球聯賽、SBL超級籃球聯賽，甚至本周末的中華職棒都可以照常舉辦，難道就不怕群聚感染嗎？怎能有差別待遇，全中運選手的權益呢？

其實辦全中運才是最安全的，因為第一道把關的就是學校和教練，凡是有生病的選手就不可能比賽，第二道把關的是現場防疫措施，更何況全中運各單項比賽都在不同場地舉行，只要這兩道關口守得住就不用害怕成為防疫破口。

(中時 )