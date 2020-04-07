勞動部長許銘春今天表示，五一勞動節是國定假日，不會取消放假，如果配合疫情或許會延後放假。

許銘春指出，五一勞動節對勞工來說非常重要，截至目前沒有規劃不放假，但如果因疫情影響，中央流行疫情指揮中心認為有必要延後放假，會配和。

行政院長蘇貞昌今天上午也表示，到目前為止，五一連假沒有規劃取消，還是希望民眾多多休息，但確實如衛福部長陳時中所說，疫情不斷變化，到時候疫情是怎麼樣的狀況，如果民眾真的不能做到自律，以致於疫情更嚴重，當然會視情況靈活、隨時運作。

蘇貞昌指出，台灣民眾過去這段期間以來的表現被世界肯定是高水準，希望國人同胞更進一步自我自律，大家一起來防疫，同時也是保護自己及家人安全，也是減少社會負擔，還能連假休息，何樂而不為。

陳時中昨天說，五一勞動連假要不要取消或調整，是取決於二個因素，一個是疫情變化，一個是民眾配不配合。但蘇揆之前說目前沒有調整規劃。對此，媒體今天詢問蘇揆兩人說法是不是不同調，蘇揆作上述表示。

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