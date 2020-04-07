受到新冠肺炎疫情影響，成衣代工大廠聚陽（1477）今年首季合併營收61.3億元，年衰退8.8％，是近五季新低；聚陽指出，首季因疫情影響，中國大陸城市封城或延後復工，整個供應鏈斷鏈、缺料，客戶延後交期，產線產能下滑，是營運衰退的主因。

市場指出，由於延單、砍單，成衣代工廠首季除營收衰退，在運輸、人力成本增加下，獲利能力預期也會下滑。

對於第二季、甚至下半年的營運展望，聚陽指出，已趨向保守。

主要以歐美客戶市場為主的聚陽，由於歐美地區疫情從第二季開始大爆發，許多的品牌服飾實體店面關閉，消費市場陷於低迷，聚陽表示，歐美實體店舖都沒開，整個消費急凍，除影響第二季的出貨、入帳，接下來的訂單勢必會受到影響。

以成衣代工廠的傳統，第二季正是客戶下單、協調的旺季，在此疫情無法判斷何時會止，品牌客戶下單動能已趨緩，因此，聚陽預期，第2、3季的訂單能見度，會隨疫情的變化而有所增減。但，保守來看，預期客戶下單的考慮會多，下修訂單量的可能性逐漸升高。

(工商 )