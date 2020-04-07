佳世達(2352)公佈3月合併營收為新台幣145.96億元，較去年同期成長0.9%，較上月成長33.3%，創同期新高。累計2020年1~3月合併營收為新台幣392億元，較去年同期減少1.6%。

佳世達表示，雖有新冠肺炎(Covid-19)衝擊亞洲供應鏈，3月工作天數和到工率陸續恢復，再加上聯合艦隊較去年新增聚碩(6112)、勝品(6556)、羅昇(8374)等夥伴，合併營收較2月增長33%，較去年同期成長近1%，創同期新高，第一季較去年同期則大致持平，略減近2%。

佳世達指出，新冠肺炎(Covid-19)對全球供應鏈和需求面的影響還在持續蔓延，2020年將是營運相當挑戰的一年。目前好消息是：居家上班/上學帶來顯示器、家庭娛樂、虛擬辦公室、各行各業數位轉型、醫院提升防疫物資準備度等新增需求。但國際運動賽事停辦、實體活動縮減、各地股市大跌、民眾減少上醫療院所等仍會衝擊政府投資與民間消費活動。長期佳世達還是看好雲端化、自動化、數位轉型和健康醫療事業等趨勢，也符合佳世達的轉型目標。

(時報資訊)