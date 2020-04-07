PCB廠臻鼎-KY(4958)因大陸廠區復工順利，3月合併營收為82.57億元，月增2.23倍，儘管全球新冠肺炎疫情延燒，臻鼎-KY因客戶訂單穩定，今年上半年業績可望與去年同期持平，只要全球疫情能控制，公司亦將力拚今年業績比去年好。

臻鼎-KY因產品線涵蓋軟板、硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，可提供客戶一站式購足服務，加上客戶涵蓋全球一流客戶，讓臻鼎-KY大陸廠區因新冠肺炎疫情受到控制全面復工後，業績重回正常軌道，3月合併營收躍升至82.57億元，月增2.23倍，年成長12.89%，累計第1季合併營收為175.12億元，年減9.85%。

由於客戶訂單穩定，臻鼎-KY預估，上半年業績可望與去年同期持平。

臻鼎-KY日前宣布以普通股0.2股換先豐通訊1股，取得先豐100%股權，先豐將成為臻鼎-KY持股100%子公司，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，先豐長期專注高速數位運算、高頻微波、高散熱電路板、IC載板相關技術研發，產品主要應用在車用、資料運算儲存及通訊服務等領域，目前全球車用雷達板有一半年客戶在先豐手上，臻鼎-KY在製造、管理及財務可以協助先豐，且臻鼎-KY沒有台灣廠區，兩家公司合併，可望充份發揮綜效，達成臻鼎-KY提供客戶一站式購足服務目標，有助公司打世界盃。

臻鼎-KY 2019年合併營收約1200.68億元，創下歷年新高，營業毛利為272.22億元，合併毛利率為22.67%，年增0.57個百分點，稅後盈餘為124.02億元，歸屬母公司淨利約86.85億元，年成長2.81%，每股盈餘為9.93元。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，臻鼎-KY因軟板、類載板及車用板等新產品佈局發酵，降低疫情對營運的衝擊，目前臻鼎-KY類載板全球市佔率已達20%，佔公司營收比重亦已達6%，在類載板及車用板出貨可望較去年成長下，只要疫情控制得宜，臻鼎-KY將力拚今年業績比去年好。

(時報資訊)