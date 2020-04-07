台灣高鐵(2633)公布3月營收，反映新冠疫情影響，呈現明顯下滑，單月營收23.78億元，月減13.03％，年減達40.28％；累計第1季營收96億元，年減18.38％。

台灣高鐵1月營收由於有農曆春節假期因素，營收44.89億元，年增19.13％，創下2015年10月以來新高，若扣除當年法定優待票短收差額一次性收入，今年1月營收創下歷年最高。2月起新冠肺炎逐漸影響，且去年同期有農曆春節疏運，基期較高，單月營收年減31.87％，而3月營收肺炎影響更大，營收持續下降至23.78億元，第1季營收96億元，是2016年第2季以來首次單季營收不到百億元。

因應疫情影響，台灣高鐵啟動防疫五措施，維持運輸正常，而因應運量大幅下降，4月18日起進行短期班表調整，周末離峰時段調減41班車次。同時，暫緩調薪以外，主動調降各車站商場租金25％，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅最多可達45％，降低疫情的衝擊。

(時報資訊)