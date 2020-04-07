由於大陸地區全面復工，MLCC廠-國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)3月合併營收同步回升，其中禾伸堂3月合併營收達12.6億元，月增52.94%及年成長10.17%；國巨3月合併營收40.35億元，月增50.4%及年成長14.8%，表現相對出色；華新科3月合併營收為24.45億元，月增27.88%，但年減12.93%。

大陸地區在新冠肺炎疫情獲得控制後全面復工，在供應鏈生產逐步恢復正常及客戶啟動拉貨下，國巨、華新科及禾伸堂3月合併營收均擺脫2月低點，其中國巨3月合併營收為40.35億元，較上月增加50.4%，並較去年同月增加14.8%，累計第1季合併營收為100.2億元，較上季增加0.2%，但較去年同期減少12%。

國巨表示，公司目前營運及訂單出貨正常，並持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，期能逐漸滿足客戶的訂單需求，然因全球的疫情嚴峻且不確定性高，公司仍將審慎應對業績及營 運展望。

華新科3月合併營收為24.45億元，月增27.88%，年減12.93%，累計第1季合併營收為63.74億元，年減23.38%。

禾伸堂3月合併營收12.6億元，較上月增加52.94%，較去年同月增加10.17%，累計第1季合併營收為31.65億元，較去年同期增加4.39%。

禾伸堂表示，由於全球新冠肺炎疫情延燒，產業變數增加，謹慎看待第2季營運。

(時報資訊)