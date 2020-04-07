新冠肺炎疫情持續延燒，許多人都正在進行居家檢疫，而桃園市有名莊姓男子，在居家檢疫期間2度叫外賣並親自下樓取餐，被社區管委會發現後報警處理，警方調閱監視器後確認莊男違反規定函送衛生局裁處。

按照規定，居家檢疫不能踏出家門，不過桃園市這名莊姓男子，在本月2日、3日時，叫了外送還下樓取餐，雖然只到社區大門，但明顯違反上述「不能踏出家門」的規定，該社區管委會發現後便通報警方。

警方在調閱該社區監視畫面後，確認莊姓男子確實違反規定下樓領餐，將移送市府衛生局裁處。不過莊姓男子對此則表示，因為自己一個人住，請社區警衛代領卻被拒絕，只好自己下樓領取。

桃園市長鄭文燦表示，再次提醒進行居家檢疫或隔離時，務必遵守規定，並希望能加將宣導，而本次的開罰會視莊男的離家距離、是否戴口罩及接觸到人等，來做為依據。

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(中時電子報)