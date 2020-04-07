美國的新冠疫情日益嚴峻，各大醫療院所也處於負荷極重的狀態。在疫情震央紐約市，曼哈頓1座大型教堂的教長6日表示，疫情期間，將把教堂改造為野戰醫院，以支援抗疫。

《紐約時報》等外媒報導，聖約翰大教堂（The Cathedral Church of St.John the Divine）教長丹尼爾（Clifton Daniel）表示，教堂的中殿及地下室共可容納9個醫療帳篷，並安置至少200名患者。

這座教堂號稱全球最大的哥德式教堂。丹尼爾指出：「在數百年前，比如在黑死病時期，教堂經常收容病患，所以不是沒有這樣的經驗，只是對我們來說前所未見。」

這座「教堂醫院」預計1周內就會正式開始收容患者，醫護人員則將來自教堂隔壁的西奈山晨邊醫院（Mount Sinai Morningside Hospital）。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診人數已超過36.8萬人、破萬人死於新冠肺炎。

(中時 )