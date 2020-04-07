新冠肺炎全球肆虐，多數國家都因疫情邁入「社區傳播」導致病毒大流行，我國中央流行疫情指揮中心至今宣稱只有零星社區感染，到底有沒有安全指標能夠說明社區流行的階段？指揮官陳時中表示，本土和境外移入個案應該分開算，若本土個案一周內新增超過10例，恐怕就是社區流行。

6日台大公衛學院「抗COVID-19說明會」上，副院長陳秀熙對台灣防疫境外阻絕提出「本土個案通報安全警戒值」概念，其中指出未來只要將每周新增本土個案控制在20人以下；或是本土個案不超過境外12%，就不會爆發社區流行。

有賴我國邊境防疫，近日新增確診數明顯下降，今（7日）更只有3例境外移入確診案例。在中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體引用台大公衛學院的「社區安全警戒值」詢問是否可做為參考，另外未來有沒有可能參考SARS時期採用軍營做「入境A隔離」。

指揮官陳時中表示「20個有點多！」並指出新增確診數「本土」和「境外移入」個案要分開算，再扣掉「親密接觸者」後，若一周本土新增確診超過10例，恐怕就已進入社區流行。

至於是否要對入境者實施「A隔離」？陳時中指出，當初是因為SARS的醫療整備不夠充足，才需規劃軍營當做集中檢疫場所，如今已設立許多檢疫所、安心檢疫旅館等設施，除非出現特別情況，否則目前尚不需啟用軍營進行「A隔離」。

(中時電子報)