新冠肺炎持續在全球大爆發，日本累計確診人數飆破4500例，共造成97人死亡。日本首相安倍晉三7日起針對境內7個都府縣發布「緊急狀態宣言」，這也讓「逃離東京」的話題開始在網路上發酵，不過專家擔心，疫情恐隨人潮擴散到鄉村，反而釀成更嚴重的後果。

根據《路透社》報導，由於日本大城市的確診人數不斷飆升，政府為防止疫情擴散，針對關東的東京、神奈川、埼玉與千葉，以及關西的大阪、兵庫，還有九州北部的福岡等7個都府縣，列管為緊急狀態範圍，這也是日本有史以來，首次發布緊急狀態命令。

消息一出，反而造成全國人民恐慌，都會區的民眾為躲避疫情，紛紛趕著出城。渡假勝地輕井澤隨之湧入了大量人潮，可以看見不少掛有東京地區車牌的汽車在大街上行駛，這也讓在地居民感到相當擔心，町長藤卷進直言，此舉恐讓疫情向外蔓延，使得當地醫療系統崩潰。

由於鄉村地區的老年人口比例非常高，若疫情隨著人潮擴散，反而會造成嚴重後果。日本專家會議成員岡部信彥也緊急呼籲，請民眾不要倉皇逃離，否則會導致疫情加速擴散。截至目前，東京的確診人數已飆破千例，為全日本疫情最為嚴重的地區，這也使得「逃離東京」關鍵字，立刻成為推特的熱門話題。

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(中時電子報)