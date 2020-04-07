善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，董事長阮登發7日將試產時製造的2萬片口罩贈送給桃市府，由市長鄭文燦代表接受。（蔡依珍攝）

善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，董事長阮登發7日將試產時製造的2萬片口罩贈送給桃市府，由市長鄭文燦代表接受。（蔡依珍攝）

口罩國家隊再添生力軍！光碟壓製廠善存科技公司，因包裝光碟片使用不織布包裝袋，疫情爆發後自行研發並投資設備和潔淨室，順利產出醫用口罩，並通過檢測，甫加入徵收行列，日產7萬片，7日將試產時製造的2萬片口罩贈送給桃市府，為防疫盡一份心力。

善存科技公司協理王福利說，善存2000年成立、專職預錄式光碟片生產，是日本巧連智的生產商，9成產品都外銷日本，年前因巧連智公司想將大陸生產的「巧虎口罩」委由善存代工，1月即下單機台，年後遇到疫情，公司開始投入研發，順利取得食藥署核發第一類醫療器材證號，25日衛福部發文徵收，正式成為口罩國家隊的一員。

善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，市長鄭文燦7日視察讚是防疫典範。（蔡依珍攝）

善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，市長鄭文燦7日視察讚是防疫典範。（蔡依珍攝）

王福利說，如今1台機器日產7萬片，4月17日會再進2台機器，5月底可達5台、產能提高到35萬片，坦言疫情讓出口幾乎暫緩，人力全轉到口罩生產線，24小時開工。他也提到，善存不甘於只做醫用口罩，8月更將投入生產台灣欠缺的綁帶式外科手術口罩、3D立體口罩和鴨嘴形N95口罩，最高產能達65萬片醫用口罩，將成立醫療生產事業部，為台灣增加防疫動能。

善存感謝桃園市政府協助通過檢測、取得原料，在報備口罩徵收小組後，7日由董事長阮登發將試產的2萬片口罩贈送給桃園市政府，代表接受的桃園市長鄭文燦允諾將分配給醫療院所及社福機構運用，他也讚善存科技是台灣首家異業自行投資口罩生產相關設備的企業，祝福未來8條口罩生產線皆能順利完成配置，協助口罩國家隊繼續推高產能。

鄭文燦提到，政府考量目前國內口罩產能有剩餘，進一步捐贈給其他有需要的國家，獲得國際社會極大的迴響及信任，也代表台灣可以照顧自己、也能為世界貢獻心力，強調台灣防疫的成功全賴政府、企業及人民通力合作，成為全球防疫的典範，這項成就不僅提高國人的自信，也提高對國家的認同感、以及台灣在國際舞台的能見度，他感謝所有參與國家防疫隊的企業夥伴，希望未來大家繼續努力，抗疫成功。

善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，目前日產7萬片由郵差負責配送。（蔡依珍攝）

善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，目前日產7萬片由郵差負責配送。（蔡依珍攝）

(中時 )