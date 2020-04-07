北市副市長黃珊珊7日下接受行例行性疫情說明聯訪，但卻意外將場地改在市府較大間的多功能空間，成立「台北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」，規格升級，乍看之下像在和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拚場。黃珊珊對此否認，強調沒有要拚場，拚場沒意義，是讓媒體有寬距離、安心採訪。

黃珊珊表示，由於北市府將執行門禁管制，以後堵麥、開記者會的地方改在多功能空間，在疫情嚴峻的情況下，大家可保持安全距離，背板的意義也是希望中央、地方一條心、一起向前走，市府同仁都會堅守崗位。

黃珊珊說，中央的記者會有直播，還有手語老師，但北市府沒到那個規格，因為吳三連廳跟劉銘傳廳有很多會議，無法有寬敞的距離，並沒有要拚場，在太小的地方並不好，現在就是把工作做好，上下團結一致。

不過，黃珊珊也再次呼籲，中央應將現在返國的民眾做集中檢疫，但有困難，她可理解，一下令可能就變成像韓國那樣，一下機就要進集中檢疫所，她只能呼籲要居家檢疫的台北市民跟市府聯絡，北市有平價的防疫旅館，有2500元補助，幾乎不用付錢。

黃說，希望居家檢疫者別跟家人同住，否則傳給家人後，家人會傳染給同學、同事，再匡列了1、200人，這樣社會成本太高，不如花2500元住房億旅館就好；雖然北市的居家檢疫者已從之前1萬多人降至6000多人，但還是很大量，居家隔離有幾百人。

她強調，雖然防疫旅館有一直增加，希望中央可以不要一次放這麼多境外的人直接進社區，防疫旅館是可以循環的，14天檢疫、隔離解列後，旅館可能就沒人住，所以若一直擴充也不見得是好方法，市長柯文哲說要一步一步做，達到5成再開下一家，不要一次全開。

另外，黃珊珊說，日後申請防疫旅館的補助，柯市長也希望在跟旅館結算時就可以扣除掉，就不用拿到收據後才能申請，可以減少麻煩，觀傳局會跟防疫旅館研究更簡單的方式。

(中時 )