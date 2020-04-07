苗栗縣政府維護本土物種，透過苗栗縣自然生態學會培訓生態保育志工移除「斑腿樹蛙」，並透過蛙類親子研習活動，強化本土保育的重要，雖今年活動因疫情影響而延期，但仍持續移除外來樹蛙，另將針對外來種「埃及聖䴉」辦理監測與移除作業，避免外來種破壞生態平衡。

2018年起苗栗縣政府委託苗栗縣自然生態學會，招募培訓生態保育志工，共同執行移除作業，今年截至3月底在造橋鄉手作步道、通霄鎮楓樹社區、後龍田間完成移除斑腿樹蛙及蛙類調查，共計移除逾180隻成蛙，30個卵泡，移除的斑腿樹蛙將移送嘉義大學進行腸道寄生蟲研究或解剖學教學之用。

農業處副處長陳樹義表示，外來種斑腿樹蛙和本土種白頷樹蛙繁殖季和生態棲地重疊，為避免移除到本土種蛙類，外觀極為相似，呼籲民眾謹記1不1要口訣：「不要」自行移除、發現疑似斑腿樹蛙「要」通報。可撥打農業處自然生態保育科037-558216或苗栗縣自然生態學會037-265387。

今年林務局與地方政府通力合作移除埃及聖䴉，陳樹義說明，縣內埃及聖䴉多出沒於苗栗、銅鑼、後龍、通霄等鄉鎮市，為避免埃及聖䴉影響白鷺鷥與夜鷺的生態與族群，將針對出沒區域做巡視監測，移除幼鳥或築巢與卵蛋，成鳥則通報林務局處理移除。

陳樹義表示，目前已進行招標，有望在年底前掌握埃及聖䴉在縣內的確切出沒地點與數量，保護本土鷺科的族群發展，避免破獲生態環境平衡。

(中時 )