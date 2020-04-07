繼先前預測 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)很可能因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，延後4~6周發表後，投資機構維德布什證券（Wedbush Securities）分析師 Dan Ives 再度在最新研究報告中預測，5G iPhone 按照原定時間發表的可能性只有 10%~15%，很大可能延至 12 月才亮相。若成真，恐讓不少果粉心碎。

稍早前 Wedbush 分析師 Dan Ives 透過分析報告指出，因為供應鏈明顯受到疫情衝擊，再加上 5G iPhone 正常的研發與生產行程也受到影響，他推測 5G iPhone 能在依循往例在秋季發表的可能性僅有 10%~15%，可說是機率相當低；另一方面，他認為有更大機率 5G iPhone 會延後到 12 月才發表。

值得留意的是，Wedbush 的看法與不少分析師並不完全一致。知名財經外媒近期持續發表蘋果按照正常流程開發多款產品，且預測 5G iPhone 會照常在秋季發表；美國銀行則是預測 5G iPhone 可能會因為供應鏈影響，延後約 1 個月發表。摩根大通(JPMorgan)則是推測 5G iPhone 發表時間預計會延後 1~2 個月。至於是否真的可能延後發表 5G iPhone，《日經》報導蘋果確實納入考慮，但因為疫情還未趨於穩定，他們最晚將在 5 月左右作出最終是否延後發表 5G iPhone 決定。

2020 年預定秋季將發表的 iPhone，除了對比前代將有慣例的性能升級外，預計首度支援 5G，是最大亮點之一。對比其他手機品牌，蘋果算是相當晚推出 5G 手機的品牌。但由於疫情影響，原先預期在下半年可望在更多市場都建更為普及的 5G 網路建設，也不約而同受到衝擊，這也連帶影響了智慧型手機的市場需求。而不僅 5G iPhone 目前發表時間成謎，連預計在上半年就要推出的 iPhone SE 2 也遲遲不見蹤影，可說是讓全球果粉的心都懸在天邊，不知何時能等到好消息。

(中時電子報)