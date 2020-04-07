勞動部長許銘春今天表示，自營作業者薪資補助規畫以2018年沒有達到課稅標準，有在職業工會投保，投保薪資2.4萬元以下，每月發給1萬元，補助三個月，總共一次性發給3萬元紓困補助，並以餐飲、零售、運輸倉儲、藝術娛樂等四類弱勢自營工作者為優先。

許銘春指出，第二階段紓困預備300億元的薪資補助，是針對自營作業者給予補助，申請資格有三大原則，排富、不重複領取補貼、弱勢優先，規畫以2018年沒有達到課稅標準，有在職業工會投保，投保薪資2.4萬以下，給予每月給現金1萬元，給三個月，共3萬元，「2萬4就是排富門檻。」

從勞保資料做統計，投保薪資2.4萬元以下有133萬5,061人，占職業工會投保人數六成五，其中受到疫情衝擊最大住宿跟餐飲從業人員有11萬9,327人，批發零售業7萬0,396人，運輸倉儲10萬6,599人，藝術娛樂服務業3萬5,433人，這四大行業受新冠肺炎衝擊最大，薪資也比較低，將以這些弱勢勞工列為優先協助對象。

政務委員龔明鑫則指出，目前職業工會投保人數達205萬人，這個補貼涵蓋面接近五成。

(工商 )