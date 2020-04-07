新北平餐廳阿榮師，碰上疫情力求轉型，重拾鍋勺推出私房菜餐盒，特別捐出800分精緻餐盒給嘉義市4大醫院。（呂妍庭攝）

品堯餐廳，麥當勞嘉義加盟餐廳總經理唐有建代表捐贈800分「麥香鷄漢堡＋蘋果派」給醫護人員。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員陳文忠攜手強靂公司董事長林銘賢捐贈「二氧化氯自動噴霧機7組及消毒液一批」給嘉義市政府。（呂妍庭攝）

疼惜第一線醫護、消防救護人員扛起守護國人健康的責任，嘉義市新北平餐廳、品堯餐廳麥當勞嘉義加盟餐廳和強靂公司今為嘉市送上暖暖的愛，新北平和品堯餐廳各捐出800分餐點給嘉市4大醫院，強靂公司則是與嘉義縣議員陳文忠攜手捐贈消毒物資，由嘉義市長黃敏惠代表受贈。

黃敏惠說，消防人員承擔第一線出勤載送案例病患到醫院的責任，感謝陳文忠攜手強靂公司董事長林銘賢，讓消防同仁第一線防疫工作更安全，而現在餐廳經營也很辛苦，新北平阿榮師特別為醫護人員下廚，準備元氣便當，相信用心的餐廳絕對經得起考驗，至於麥當勞的唐有建去年曾獲嘉義市好人好事代表，看到醫護人員的努力，也提供美味餐點，要特另感謝企業界提供好的食物與防疫物資，讓大家有更大的力量往前走。

新北平餐廳總經理吳崇榮即阿榮師說，第一線醫護人員相當辛苦，將近20年沒有下廚的他，這次特別重拾鍋勺，下廚做一些私房菜，雖然簡單，但保證味道可口，為醫護人員打氣，補元氣。

「因為有嘉義市可愛的市民，讓我遇見更好的自己。」唐有建說，搬來嘉義市7年，開麥當勞讓他有機會服務社福團體，也體認到「一個人的成功不是賺多少錢，而是可以影響多少人」，這次捐出800分「麥香鷄漢堡＋蘋果派」，希望能讓醫護人員吃的心裡甜甜的。

陳文忠和林銘賢一起捐贈消毒物資，兩人談到，消防局救護車每次出勤，接送患者後都需要做救護車消毒及駐地環境消毒清潔工作，所以想到送二氧化氯自動噴霧機等消毒防疫物資，相信可保護第一線救護人員安全。

(中時 )