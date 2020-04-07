養雞達人鄭昆霖教導僑樂國小學童雞蛋知識。〔謝明俊攝〕

養雞達人鄭昆霖教導僑樂國小學童如何建造雞舍。〔謝明俊攝〕

僑樂國小打造「有雞農場」，即將開張。〔謝明俊攝〕

聯合大學捐贈太陽能光電版給有雞農場供電力。〔謝明俊攝〕

造橋僑樂國小創有雞農場，請來雞達人鄭昆霖授課教養雞

造橋僑樂國小創設有雞農場請來雞達人鄭昆霖教授養雞

苗栗造橋僑樂國小校長曾瑞雲，為讓學童了解我們吃的食物由何而來，發動全校師生，在學校打造一個雞舍，命名為「有雞農場」讓學童親自體驗如何養雞，校方發想獲得苗栗蛋雞達人鄭昆霖認同，除了親自指導建雞舍外，還替小朋友授課介紹雞蛋知識，學童都期盼未來可愛小雞進駐農場。

僑樂國小校長曾瑞雲先前為讓學生親自體驗共同打造學校設施，由全校師生一起自行建造一座戲沙池，獲得學生廣大迴響，為了延續這個理念，在師生們共同發想下，決定打造「有雞農場」透過新建雞舍，以及飼養小雞等過程，讓學生實際體驗平日所吃食物是由何來。

由於學校老師對養雞一竅不通，曾瑞雲探知苗栗蛋雞達人─後龍昀昇蛋品的負責人鄭昆霖，特別商請鄭昆霖前來指導小朋友如何飼養小雞。

鄭昆霖從8年前更新養雞方法，引進歐洲式的人道養雞方式及設備，成為國內首創的歐式養雞法，並引進法國精選蛋雞，在短短幾年內拿下國內人道飼養及動物福利友善飼養管理認證，以及多項獎項，所產蛋品更成為熱門有機農產，目前飼養3萬集蛋雞，每天平均生產2萬多顆雞蛋，多數銷往雙北都會地區。

鄭昆霖答應教小朋友如何養雞後，不只親自到校指導搭建雞舍，還親自到校教導小朋友雞蛋知識，及如何飼養蛋雞，更捐贈校方15隻小蛋雞，讓學生親自飼養，聯合大學也捐贈太陽能光電板，提供雞舍所需電力，讓雞舍成為綠能有機雞舍。

校方預定未來這些雞隻所產雞蛋將對外銷售，所得可用於學生校外教學所需費用，也讓全校小朋友期盼小雞正式到來的一天。

(中時 )