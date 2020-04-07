2014年發生的台北市信義區夜店殺警案，案經最高法院駁回上訴，其中涉案的主嫌之一張家瑋遭判處有期徒刑12年確定，張男卻拒不到案執行，去年8月遭台北地檢署發布通緝，今日上午警方在張男台中藏匿處逮人，訊後解送台北地檢署執行發監。

警方調查，張男犯下夜店殺警案後，遭判刑12年8個月，拒不入監服刑而竄逃全台各地，在去年8月遭通緝，張男一度躲往南投山區別墅，靠友人接濟度日，今年初又躲到台中，警方成立專案小組偵辦，得知張男藏匿在台中市龍井區，經多日埋伏守候，今日上午終順利逮人。

而當警方問他為何要逃亡，張男供稱「沒辦法接受要坐牢的事實」，但他也坦言逃亡至今8個月真的很辛苦，躲在朋友家不見天日，完全不能出門，根本沒有自由，現在被抓了心情很平靜，終於能夠鬆一口氣，不用再提心吊膽。全案將於警訊後解送北檢執行發監。

發生於2014年9月13日凌晨的夜店殺警案，燈具公司小開曾威豪與當時的女友劉芯彤，因過於喧嘩與夜店安管起衝突，兩人向酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭叡鴻透過「中山聯盟」群組，找來萬少丞等人，糾眾約70人至夜店鼓譟討公道。

當時北市信義分局偵查佐薛貞國，前往處理這起糾紛時，慘遭「中山聯盟」份子圍毆致死，事後警方一舉逮獲76人，其中57人被判刑。警方陸續逮捕未到案執行者，目前還有蕭叡鴻等6人在逃。警方持續調查其逃亡罪嫌，目前還有蕭叡鴻等6人在逃。

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(中時電子報)