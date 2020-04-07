罷韓團體現場緊盯進度，對於陳雄文指有2271份連署書疑似偽造，相當不滿。（袁庭堯攝）

高市選委會7日下午委員會後宣布罷韓連署二階過關。陳雄文表示，8日會將會議記錄送交中選會，進行後續處置。至於投票所需經費1億2000萬元，會先動用市府第二預備金因應。

陳雄文表示，罷韓團體在3月9日提交40萬6880份二階連署書，動用600多位公務員、經29天查核後，剔除29281份，認定有效數量為37萬7662份，已過門檻22萬8134份。

陳雄文強調，剔除的29281份二階連署書中，有1萬多份重複連署，1萬3千份資料不正確。其中，還找到2271份疑似偽造的二階連署書，有60多份疑似使用偽造印章，其餘則是筆跡疑似代簽。

高市選委會針對有疑慮的連署書寄出查詢單，回覆的數量為1128份，其中有11人表示不是本人所簽名蓋章，最後遭剔除。

陳雄文表示，今晚會將委員會會議記錄整理，8日送交中選會，中選會將依職權做後續處置，估計投票日可能是6月份。

至於第三階段罷免選舉所需經費1億2000萬元，陳雄文表示已向議會提墊付案，但議會既然已宣布延期，將會改用第二預備金支應。待議會開議後、討論墊付案通過後，再還回第二預備金。

「我如果出來講話，就變成選委會主委和罷免主體吵架。」陳雄文強調，一直不出面表示意見，是為了保持高市選委會的形象，他寧願這樣一路被誣衊。市長韓國瑜也曾提醒他一切依法辦理，沒有要他多做其他的政治動作。「如果我要做政治考量，書面查詢單為何只寄2000多份？應該要寄22萬份！」

罷韓團體現場全程緊盯記者會，罷免行動法定領銜人陳冠榮呼籲，高雄市民小額捐款給中選會，補足經費不足的部分。此外，也宣布將成立「罷韓防疫安全委員會」，做好投票的防疫工作。

Wecare高雄發起人尹立仍批高市選委會審核不公正，痛批陳雄文不要用「疑似」的字眼抹黑罷韓團體搜集來的連署書，玩文字遊戲。尹立最後還說，感謝韓國瑜，讓高雄的民主更健康。

(中時 )