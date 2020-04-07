台北市刑警大隊偵辦北聯幫幫主「平哥」王際平因涉及泰國房市吸金案時，在王被查扣的手機中查出偵六隊簡姓小隊長與內湖分局綽號「豆哥」的李姓小隊長與王有聯繫，調查局台北市調處7日兵分4路搜索這2名員警的住處及辦公室，並將2人約談到案，台北地檢署同時將王際平傳喚到案，由於2人感冒，北檢以遠距視訊複訊後，將簡諭令5萬元交保，李仍在偵訊中。

「瑞傑國際地產公司」遭檢舉以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％，並找來多名正妹業務攬客，非法吸金4億餘元，估計逾200人受害，涉嫌違反《銀行法》，北檢在今年2月18日起訴王際平等12人。

台北市刑大是在偵辦王際平吸金案時，比對遭查扣的王際平手機，發現竟然有「自家人」出現在證物之中，研判在偵辦其他案件時可能洩密，除了一方面自清，也與調查局台北市調處尋求合作共同偵辦，並於7日由調查局進行搜索，並約談2名當事人到案。

不過，調查官偵訊前卻發現2名員警不時咳嗽，狀況不像單純喉嚨癢，由於新冠疫情嚴峻，調查官追問2人健康狀況，沒想到2人竟同時感冒，調查官立即報准採用具有透明壓克力隔板的防疫隔離偵訊室進行偵訊，同時將2人有感冒的情況回報北檢，北檢在防疫前提下以遠距視訊的方式進行複訊，先諭令簡姓小隊長5萬元交保。

據悉，目前警調初步調查結果，尚未發現洩密外的其他不法事證，不過，也不排除可能存在對價不法，將深入追查。

(中時 )