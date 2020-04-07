中國共產黨新聞網據北京市西城區政府網站消息，4月1日，北京市新時代文明實踐中心建設座談會在西城區召開，中宣部副部長傅華等出席座談會。上述消息顯示，此前擔任廣東省委常委、宣傳部部長的傅華已任中宣部副部長。

傅華1964年8月生，江蘇如東人，中國人民大學中共黨史專業畢業，在職研究生學歷，法學博士，編輯。曾任北京日報社黨組書記、社長，經濟日報社總編輯等職務。2018年3月任廣東省委常委、宣傳部部長。

(旺報 )