廣東宣傳部長傅華任中宣部副部長 21:222020/04/07 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傅華已任中宣部副部長。（取自中國共產黨新聞網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國共產黨新聞網據北京市西城區政府網站消息，4月1日，北京市新時代文明實踐中心建設座談會在西城區召開，中宣部副部長傅華等出席座談會。上述消息顯示，此前擔任廣東省委常委、宣傳部部長的傅華已任中宣部副部長。 傅華1964年8月生，江蘇如東人，中國人民大學中共黨史專業畢業，在職研究生學歷，法學博士，編輯。曾任北京日報社黨組書記、社長，經濟日報社總編輯等職務。2018年3月任廣東省委常委、宣傳部部長。 (旺報 ) #中宣部 #副部長 #部長 #西城區 #北京市 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭諷「口罩部長」 沈榮津防疫紓困賣命 520後留任穩當 22:172020/04/03 財經 經濟陳時中接副閣揆 沈榮津呼聲高 04:102020/04/04 政治要聞 大嘴能沉船 美海軍部長痛批艦長 12:162020/04/04 軍事 阿中部長cue女記者客語宣導 網暴動讚：戀愛了 15:262020/04/04 生活 知道淡水的痛了吧？！林佳龍視察淡水工程 遲到15分鐘 13:412020/04/06 政治 口罩產量大躍進！本周日產1500萬片 13:162020/04/06 財經 轟艦長笨蛋 美海軍部長被逼辭職終致歉 09:102020/04/07 軍事 北京人大：不戴口罩違法！ 09:562020/04/07 兩岸 廣東省委常委、宣傳部長傅華 接任中宣部副部長 12:262020/04/07 兩岸 言論自由日 徐國勇：莫忘自由民主得來不易 14:552020/04/07 政治 兩岸熱門新聞 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 時政 首款新冠病毒DNA候選疫苗臨床試驗 爭取年底量產 - 兩岸 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 多名陸網民稱：大陸當局正大規模排查在俄陸人回國計劃 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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