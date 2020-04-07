余天和李亞萍的二女兒余苑綺去年10月生完第二胎後，被檢查出直腸癌復發，積極對抗病魔的她，不料在上月又被發現淋巴有5顆腫瘤，其中1顆還是惡性，而李亞萍也向媒體透露，經歷約20次化療的余苑綺產生嘔吐的副作用，李亞萍更是不捨鼓勵女兒：「要為了孩子堅強下去」。

余苑綺去年10月生完第二胎後，被檢查出直腸癌復發。（圖／本報系資料照片）

余苑綺上月動完肺部手術、第9次化療後，卻被檢查出淋巴有腫瘤，有4顆良性、1顆惡性，李亞萍當時難過透露「綺綺狀態不好」，不過余苑綺則展現為母則強的堅韌態度，日前更在臉書曬兒子、分享育兒用品，余苑綺臉頰豐潤，好氣色也讓外界放心不少。

積極抗癌的余苑綺近況也在今（7日）跟著曝光，根據《三立新聞網》報導，李亞萍表示，余苑綺前後共做約20次化療，心情變得低落，除了化療會有嘔吐的副作用，李亞萍還透露女兒「連去醫院都會懼怕」，而李亞萍也不斷鼓勵余苑綺，要為了一對子女繼續堅強。

(中時電子報)