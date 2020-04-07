新冠肺炎疫情持續延燒，為協助勞工度過難關，勞動部針對無薪假勞工分別提出「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」等，也爭取特別預算針對投保級距低於2萬4千元的自營作業者發放3萬元現金，目前4人以下微型企業並非勞保強制投保單位，勞工可選擇職業工會加保，如投保薪資低於2萬4千元也可以領取3萬元補助。

截至1月底為止，全國透過職業工會加保勞工達200餘萬人，其中投保2萬3800元級距勞工人數達120萬餘人，部分勞工為對齊健保投保級距因而選擇2萬4千元級距投保，人數也有10多萬人；投保薪資為24000元以下的人數總計為133萬餘人，占整個職業工會投保人數6成5，包括住宿及餐飲業從業人員有11萬9327人、批發及零售業有7萬396人、運輸及倉儲業有10萬6599人、藝術、娛樂及休閒服務業有3萬5433人等。

除了水電工等自營作業者外，也有部分如手搖飲等微型企業因未達勞保強制投保單位門檻，因而要求勞工至職業工會投保勞保，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，如是此類勞工投保級在2萬4千元以下，也可以適用補助3萬元計畫。

勞動部表示，補助自營作業者及勞工紓困貸款將在特別預算通過後，兩周內公布申請辦法。

(中時 )