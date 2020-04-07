口罩消毒用這個更方便！醫：微酸性電解次氯酸水不傷身

搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，民眾擔心口罩不夠用的話，中央流形疫情指揮中心直接教學用電鍋乾蒸口罩，但其實不夠方便。有專家就建議，可以使用微酸性電解次氯酸水噴灑在口罩上，不僅能消毒、也不會對人體有傷害，更不會傷到口罩，這樣能達到延長口罩壽命目的。

疫情指揮中心指揮官陳時中示範電鍋乾蒸口罩消毒，這復活法讓先前二月份時才說恐會破壞結構的食藥署轉個彎，但其實該法不是每個人都適用，想要乾蒸口罩就怕學生、上班族在外租屋套房裡可沒電鍋可使用，還有人不太能接受此法，認為不該把拿來蒸食物的電鍋蒸使用過的口罩。

如果想換方式直接使用消毒水的方式噴灑口罩，消毒水選得不正確，效果可是會大打折扣。實測做實驗的畫面會說話，首先將清水倒入口罩內，口罩防水材質一被噴上酒精後秒漏水，不過當噴上微酸性電解次氯酸水則不會漏水。醫用口罩的第二層靜電棉最怕碰到水、熱、有機溶劑等，有醫師就分析，酒精有溶解性會破壞口罩結構、漂白水則對人體有害。

微酸性電解次氯酸水跟次氯酸水不同，因為是水溶性，噴到口罩上不會破壞結構，是能達到消毒又不傷皮膚的方法。醫師提醒市售次氯酸水和微酸性電解次氯酸水製程不同，慎選消毒產品才能讓口罩延長壽命，達到小撇步大防疫。

台大醫學院名譽教授高明見醫師表示，弱酸性應該是對皮膚沒有什麼太大的刺激。三總內科主治醫師祝年豐表示，微酸電解性的次氯酸水相對的比較安全，它對皮膚黏膜比較沒有傷害性，他提醒民眾在選擇次氯酸水的時候，要注意它合成的方式與成分。

旺旺集團在防疫上盡心盡力，無償提供「水神」抗菌液供民眾免費使用，吸引不少民眾排隊，獲得社會一致讚賞。水神是「微酸性電解次氯酸水」，因製程不一樣，與坊間販售的一般次氯酸水完全不同，甚至還可做成漱口水，不會對接觸的口腔黏膜造成傷害，安全性高。

(中時電子報)