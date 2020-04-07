台南市各界捐贈46台心電圖機，未來南市各消防分隊救護車至少配置1台，搶救人命更有效率。(莊曜聰攝)

台南市消防局從2018年起推動12導程心電圖系統試辦計畫，在15部救護車上設置心電圖機，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐等特定症狀者執行檢查，截至今年2月止，522件案例中共有44件經醫院確診為急性心肌梗塞，搶救後挽回寶貴生命，南市各界熱心捐輸、一口氣捐出46台心電圖機，未來每個消防分隊至少都能配置1台，搶救人命更有效率。

捐贈儀式選在新營民治市政中心舉行，由台南市長黃偉哲代表接受，包括帝寶工業、東陽實業、台南市不動產公會、消防之友會、市議員林志展等27個企業及團體共捐出46台機器，加上原有15台，共有61輛救護車配置，完成後將有利搶救急性心肌梗塞病患，把握黃金搶救時間。

黃偉哲說，設置有心電圖機的救護車，可與衛生局、急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶等特定症狀，經當事人同意，現場由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，在救護車前往醫院途中，透過機器或心電圖小組判讀，將病患送往具心導管室的急救責任醫院，縮短病患到院處理時間，可大幅提升急性心肌梗塞病人的醫療照護品質。

台南市消防局長李明峯表示，急性心肌梗塞是最為緊急的疾病之一，而最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診到打通血管為止最好能在90分鐘內完成，可有效降低死亡率，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，可省下30分鐘，可說是與死神拔河。

消防局提醒民眾，若發現有胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等疑似急性心肌梗塞症狀，應盡速撥打119求助，並信任專業救護人員建議，立刻接受12導程心電圖檢查，透過早期診斷讓病患接受正確治療，以免憾事發生。

(中時 )