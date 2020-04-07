新冠肺炎升溫，民眾緊張勤洗手，經濟部水利署今天公布3月全台日用水量，果然較去年同月多出近3％。但水利署認為「增幅在預估範圍內」，且最近春雨綿綿，各水庫都有達到安全存量，預估上半年可供水無虞。

疫情期間，指揮中心宣導民眾要勤洗手防病毒，先前水利署曾預估民眾勤洗手每日會增加48萬噸用水。經濟部水利署署長賴建信今表示，經調查台北自來水處與台水公司統計，3月全台用水量為每日1143萬公噸，較去年3月日增30萬公噸，增幅2.7％，「在原先預估範圍內」。

雖然實際用水量並未超過先前預估，但因2月工商業用水生意不好已減少頗多，所以實際民眾生活防疫用水上應該比30萬噸多才是。對此賴建信回應，目前手上還沒有詳細資料。

對防疫用水增加，他強調透過區域調度、總量管制、常態減壓供水，去年到現在已節省6.3億噸，可以支應。

在水庫存水上，賴建信表示，春雨雖屬於正常偏少，但近期春雨綿綿，石門、新竹寶山第二水庫蓄水率都較上周緩慢回升，水庫水量比預估多一點點。預測到5月底前水庫都有1個月安全存量，跟趨勢相符合，對上半年穩定供水有信心。

因應汛期即將到來，水利署也全面展開各項水利建造物檢查，全部會在4月底完成，確保各防洪設施均能有效運作。全國大型移動式抽水機1525台、防水擋板9207公尺，皆已完成整備。

(中時 )