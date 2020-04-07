沈銀河息影近20年，日前為老公上街助選。(取自韓網)

韓國女星沈銀河是90年代當紅玉女，當年憑著電影《八月照相館》掀起韓流，卻在事業最巔峰時逐漸淡出演藝圈，是韓國演藝圈一代傳奇女星。然而現年47歲的她，息影逾20年，近日無懼新冠肺炎疫情，親自在街頭為老公池尚昱街頭拉票助選，令粉絲得以一窺她的凍齡美貌。

1993年出道的沈銀河，曾主演《美麗的她》、《青春的陷阱》等經典韓劇，之後更憑著電影《八月照相館》奠定韓流女神地位，由於她氣質、外型皆與另一位韓流女神李英愛相仿，兩人一直被外界拿來比較。

後來沈銀河於1998年與大她21歲富商鄭豪泳陷入熱戀，一度論及婚嫁，未料因年齡差距、父母反對等因素，令沈銀河選擇當落跑新娘，在與鄭豪泳結婚前2天宣布分手，並在2005年嫁給教授池尚昱。

後來鄭豪泳受訪時，更坦言沈銀河悔婚讓他打擊很大，曾有輕生念頭，不過緣分就是這麼奇妙，後來鄭豪泳於2009年娶了李英愛，兩人感情恩愛育有一對龍鳳胎，一家4口幸福令人稱羨。

(中時電子報)